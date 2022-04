Fußball : Neue SG Laufeld klärt Trainerfrage

Laufeld/Manderscheid Kreisliga A: Die SG Buchholz bringt in die künftige Kooperation (auch) ihren Trainer Oleg Tintor mit. Die SG Laufeld hat sich angesichts der sportlichen Talfahrt unterdessen bereits vorab von ihrem Coach getrennt.

Aus langjährigen Rivalen werden Kooperationspartner: Die SG Laufeld und die SG Buchholz gehen künftig gemeinsam an den Start (TV berichtete). Mit drei Teams will man ins Rennen gehen. Wo genau die erste Mannschaft spielen wird, hängt vom Ausgang der Saison in der Kreisliga A ab. Dort ist die Situation arg angespannt: Die SG Laufeld ziert gar das Tabellenende, die SG Buchholz ist derzeit auf Rang elf (von 14) notiert. Aktuell beträgt der Buchholzer Vorsprung auf Platz 13 sechs Punkte. Zudem ist man eine Partie gegenüber der FV Hunsrückhöhe II im Rückstand. Zwei Absteiger gäbe es dann, wenn eine oder keine Mannschaft aus dem Spielkreis Mosel aus der Bezirksliga absteigt. Die Chancen hierauf stehen derzeit gut. Nur der SV Lüxem scheint aktuell noch um den Klassenverbleib kämpfen zu müssen.