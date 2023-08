Ehemaliger Eintracht-Coach „Lebbe geht weider“: Kulttrainer Stepanovic feiert 75. Geburtstag

1991 kam Kulttrainer Dragoslav Stepanovic nach Trier, um die Eintracht zu trainieren. In dieser Saison trainierte er gleich drei Vereine. Das ist nicht unbedingt ein Indiz für Erfolg, bei ihm war es damals aber so. In der Winterpause verließ er Rot-Weiß Frankfurt. Die Hessen hatte er im Sommer noch in die Aufstiegsrunde zur zweiten Liga geführt und lag mit ihnen wieder auf dem ersten Tabellenplatz. Dann kam der Wechsel nach Trier. Alexander Szatmári, der damalige Manager der Eintracht, hatte ihn an Bord geholt.