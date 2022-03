Fußball : Kräftebündeln an der Mittelmosel

Leiwen/Neumagen-Dhron Aus früheren Rivalen werden Kooperationspartner: Die SG Neumagen-Dhron/Trittenheim und der SV Leiwen-Köwerich machen künftig gemeinsame Sache. Was die Moselclubs vorhaben, und wer ab Sommer nicht mehr zur Verfügung steht.

Eines ist Sebastian Loewen wichtig zu betonen: „Mein Vereinswechsel hat nichts damit zu tun, dass es künftig die Spielgemeinschaft gibt.“ Der 33-jährige Spielertrainer, der den Mosel-/Hochwald-B-Ligisten SV Leiwen-Köwerich (SVLK) gemeinsam mit Timo Toppmöller coacht, befürwortet die zum 1. Juli vereinbarte Kooperation sogar ausdrücklich: „Ich bin überzeugt davon, dass dies der richtige Schritt ist und das noch mal einen Schub in den Vereinen auslösen kann.“ Der Leiwener Loewen hatte sich indes schon Ende des vergangenen Jahres dazu entschieden, eine neue Herausforderung anzugehen: Zur kommenden Spielzeit übernimmt er die aktuell in der Rheinlandliga spielende B-Jugend des JFV Hunsrückhöhe Morbach. „Als ich bei uns im Lehrerzimmer an der IGS Morbach durchblicken ließ, dass ich mich sportlich verändern will, ging auf einmal alles ziemlich schnell, und der JFV fragte bei mir an“, berichtet der Lehrer für Englisch und Sozialkunde. Timo Toppmöller soll der neuen Spielgemeinschaft von der Mittelmosel, deren Name nach Angaben von Leiwen-Köwerichs Vorsitzendem Carsten Jostock noch nicht festgelegt wurde, weiter als Trainer zur Verfügung stehen. Aus familiären Gründen, so Neumagen-Dhrons Clubchef Guido Menten, hört der aktuelle Spielertrainer des Mosel-A-Ligisten, Christoph Bechtel, zum Sommer auf. Aktuell sind die Verantwortlichen noch auf der Suche nach einem weiteren Coach für die erste Mannschaft. Die zweite Garnitur soll Jannik Klaeren – momentan zuständig für die Neumagener Zweite in der C-II-Klasse Mosel – übernehmen.

Sollten Neumagen und Leiwen-Köwerich in der laufenden Spielzeit jeweils den Klassenverbleib schaffen, will man die beiden Teams in der A- und B-Klasse ins Rennen schicken. Der SVLK will dann in den Spielkreis Mosel wechseln, nicht zuletzt wegen der größeren Anzahl an Derbys, die hier winkt. Da im Fußballverband Rheinland ab der Saison 2023/24 sowieso die Einführung des sogenannten Schleswig-Holstein-Modells angedacht ist (entscheidend für die Ligeneinteilung sollen dann in erster Linie geographische Punkte und nicht Kreisgrenzen sein, TV berichtete), würde die Zukunft der neuen Spielgemeinschaft auf kurz oder lang sowieso an der Mosel liegen.

Personalprobleme machen den künftigen SG-Partnern auch und gerade in dieser Saison zu schaffen: Der SVLK musste die Partie bei der SG Fidei bereits kampflos abgeben, weil man zum damaligen Spieltermin Ende September keine Mannschaft zusammenbekam. Und auch in Neumagen, Dhron und Trittenheim gab es immer wieder Engpässe.

„Der Fußball ist halt nicht mehr das ein und alles. Es gibt so viele Freizeitangebote. Da wird es immer schwieriger, die Mannschaften aufrechtzuerhalten“, berichtet Neumagens Vorsitzender Menten. Mit Wehmut blickt er auf frühere Jahre zurück, als im Pokalturnier der damaligen Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron noch aus jedem Dorf eine Mannschaft kam: Übriggeblieben sind nur noch die SG Neumagen und der SV Niederemmel.

Es gebe Akteure, die woanders wohnten und denen jetzt die zusätzlichen Kilometer (vier nach Trittenheim, rund acht nach Neumagen) in Summe zu weit sind. „Insgesamt herrscht aber in Spielerkreisen eine breite Zustimmung“, lässt SVLK-Chef Jostock durchblicken. Mitgliederversammlungen seien nicht nötig, um sich grünes Licht einzuholen: Die Regularien in den Vereinen sehen dazu nur (die inzwischen erfolgten) Vorstandsbeschlüsse vor.