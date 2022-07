Fußball : Sie fahren wieder nach Berlin

Wolfersweiler Die Ü40-Fußballer der SG Mittelmosel-Leiwen haben es erneut geschafft und sind zum fünften Mal Südwestmeister geworden. Bis sie die Finalteilnahme in der Bundeshauptstadt sicher hatten, war aber ein hartes Stück Arbeit im Saarland notwendig.

Ein Remis und ein knapper Sieg reichten dem DFB-Ü40-Cup-Gewinner von 2019, um erneut das Ticket für die Endrunde in Berlin zu ziehen. Das Endturnier findet am 24. und 25. September in der Bundeshauptstadt statt.

Nach einer halben Stunde gingen die Gäste aber durch ein Eigentor der Gastgeber in Führung, mussten indes bereits in der 38. Minute den Ausgleichstreffer hinnehmen.

Im entscheidenden dritten und letzten Spiel mussten die Kicker aus Leiwen und Umgebung also gewinnen. Einige taktische Umstellungen und Auswechslungen fruchten erst nicht. Hoppstädten ging in der 13. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit spielte aber nur noch die SG Mittelmosel. Hoppstädten schien stehend k.o. zu sein. „Das Spielgeschehen fand nun ausschließlich um den gegnerischen Strafraum herum statt“, so Anton.