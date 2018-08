später lesen Frauenhandball Letzter Miezen-Test in Ludwigsburg Teilen

Eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel der Saison, der DHB-Pokalpartie am 1. September in Bassenheim (bei Koblenz), steht für die Trierer Handball-Miezen an diesem Wochenende der letzte Härtetest an. Von Björn Pazen