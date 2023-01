Leichtathletik : Letzter Mohikaner der Straddle-Technik immer noch der Beste

Düsseldorf Bernd Schumacher von der TG Trier verpasst seinen eigenen Senioren-Rheinlandrekord im Hochsprung nur um einen Zentimeter.

(teu) Bernd Schumacher ist so etwas wie der letzte Mohikaner der Straddle genannten Hochsprung-Technik - und weiterhin der Beste in dieser Disziplin bei den Über-75-Jährigen. Bei den offenen Nordrhein-Senioren-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf meisterte der 76-Jährige von der TG Trier mit 1,35 Metern die größte Höhe in der Altersklasse M 75. Schumacher springt in der Straddletechnik, bei der der Springer bauchlinks über die Latte wie bei einer Rolle überquert. Die Rolltechnik dominierte den Hochsprung bis zu den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt, als Olympiasieger Dick Fosbury die Disziplin mit dem nach ihm benannten Flop revolutionierte.