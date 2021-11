Fußball : Mit Spielglück zum Erfolg

Nicht zu stoppen: Mettendorfs Simon Becker (am Boden) versucht Nicolas Clausen zu Fall zu bringen. Doch der Ahbacher – Torschütze des frühen 1:0 – kann sich befreien. Foto: Hans Krämer/HANS-KRAEMER

Leudersdorf Das war knapp: Bis der 2:1-Sieg des TuS Ahbach in der A-Liga gegen die SG Mettendorf/Utscheid feststand, hatte die Mannschaft um Spielertrainer Daniel Lochen einige bange Momente zu überstehen. Eine Entscheidung des Schiedsrichters sorgte im Lager der Gäste für Unmut.

Am Ende einer intensiven und von hohem Tempo geprägten Partie waren sich die Beteiligten darüber ziemlich einig, dass der Ahbacher 2:1-Sieg gegen die SG Mettendorf/Utscheid glücklich ausgefallen war. Sowohl TuS-Spielertrainer Daniel Lochen, der gemeinsam mit Mario Ettelbrück auf der sportlichen Kommandobrücke bei den Vulkaneifelern steht, als auch Mettendorfs Coach Rainer Müller konstatierten, dass ein 2:2 unterm Strich das gerechtere Ergebnis gewesen wäre.

Der Tabellenzweite zeigte sich in den ersten 20 Minuten klar überlegen und führte zu diesem Zeitpunkt bereits mit 2:0, noch ehe die Gäste besser und zwingender ins Spiel kamen. SG-Coach Rainer Müller wusste: „Dann war es schwer, gegen diesen guten und robusten Gegner noch mal zurückzukommen, obwohl wir zehn Minuten vor Schluss bereits gejubelt haben.“

Was war passiert? Nach einer schnellen Kontersituation spielte Benedict Masselter einen flachen Pass in die Schnittstelle auf Jonas Walzer, der jedoch im Abseits gestanden haben soll. Müller: „Die Meinung des Schiedsrichters war aus unserer Sicht exklusiv.“ Nach Angaben von Müller habe seine Mannschaft vor allem im zweiten Durchgang „viel investiert, jede Menge Einsatz gezeigt und ein richtig gutes Spiel gemacht, doch es sollte nicht sein. Am Ende waren auch die Spieler ein bisschen enttäuscht, aber auch stolz auf ihre eigene Leistung“.

In jenen 20 Minuten der ersten Halbzeit sorgten Nico Clausen und Lucas Wuttgen für den komfortablen Vorsprung der Hausherren. Der Ahbacher Kapitän erkämpfte sich am gegnerischen Sechzehner den Ball und schlenzte die Kugel mit viel Effet zum 1:0 ins lange Eck – (5.). Beim zweiten Ahbacher Treffer wurde ein direkter Freistoß an der linken Außenlinie von Wuttgen länger und länger und fiel hinter Mettendorfs Keeper Oliver Fuchs ins lange Eck (13.). Und sieben Minuten später war ein drittes Tor der Ahbacher möglich, als Manuel Hermes nur den Pfosten traf.

Weil Ahbach das Fußballspielen danach weitestgehend einstellte, kam Mettendorf/Utscheid auf. Der kurz vor der Halbzeit nach einem Luftduell umknickende Daniel Friedrich hatte in der 40. Minute eine gute Einschussmöglichkeit. Im zweiten Durchgang dominierten die Gäste, doch hundertprozentige Torchancen blieben aus. Das Anschlusstor durch Michael Hamper, der sich nach einem langen Ball stark im Zweikampf durchgesetzt hatte (65.), brachte die Gäste heran, doch am Ende brachte Ahbach den knappen Vorsprung über die Zeit.

„Ein 2:2 wäre definitiv nicht unverdient gewesen, weil Mettendorf schon arg auf den Ausgleich drängte und wir nicht mehr richtig in die Zweikämpfe kamen. Derzeit haben wir aber das Spielglück ein bisschen auf unserer Seite, denn schon vorige Woche in Kelberg haben wir spät den Siegtreffer durch Nico Clausen erzielt. Mit diesem Erfolg haben wir Schleid noch Mal unter Druck gesetzt. So lange wir unsere Spiele gewinnen und oben dranbleiben, ist alles gut“, so Lochen, der „kein gutes Spiel“ von seiner Mannschaft gesehen hatte.

Mettendorf/Utscheids Trainer Müller sieht nun gleich drei Heimspielen in Folge entgegen. „Nächsten Mittwoch erwarten wir Nattenheim, dann kommt Wiesbaum zu uns und am letzten Spieltag vor der Winterpause haben wir gegen die SG Prümer Land ein weiteres Heimspiel. Holen wir da insgesamt sieben Punkte, wäre das eine tolle Sache.“

TuS Ahbach – SG Mettendorf / Utscheid 2:1 (2:0)

Ahbach: Justin Hellenthal – Nicolas Müller, Alex Blehm, Niklas Ferber, Max Neuerburg, Lucas Wuttgen (74. Christoph Schmitz), Thomas Schmitz, Manuel Hermes (91. Peter Grün), Nicolas Clausen, Tobias Barger (59. Daniel Lochen), Nils Müller (81. Jannik Schuck)

Mettendorf/Utscheid: Oliver Fuchs – Simon Becker, Marius Lentes, Tobias Kimmlingen, Thomas Müller, Benedict Masselter, Simon Müller, Daniel Friedrich (44. Felix Winandy), Michael Hamper, Jonas Walzer, Mario Fischer (59. Michael Böwer)

Schiedsrichter: Wolfgang Köhler (Gerolstein) – Zuschauer: 90