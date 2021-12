Ehrenamt : Lieber Nachwuchs trainieren, als selbst spielen

Janik Füllmann von der DJK Morscheid hat im Fußballkreis Mosel den Wettbewerb "Fußballhelden - junges Ehrenamt" gewonnen. Foto: privat

Morscheid-Riedenburg Janik Füllmann von der DJK Morscheid ist der Kreissieger im Wettbewerb „Fußballhelden - Aktion junges Ehrenamt“. Der 26-Jährige gibt der Nachwuchsförderung den Vorrang vor seinen eigenen sportlichen Ambitionen.

(teu) Wo die Liebe hinfällt...! Der Liebe wegen kam Janik Füllmann vor wenigen Jahren aus Breitenthal bei Herrstein (Landkreis Birkenfeld) in die Einheitsgemeinde Morbach. „Mit dem Fußball habe ich durch den Umzug erst einmal aufgehört“, erzählt der 26-Jährige. Gerade als er an seinem neuen Wohnort wieder anfangen wollte in einer Mannschaft zu kicken, half er aber auch seinem Freund Christian Anton beim Training der D-Juniorinnen der DJK Morscheid aus. Zur neuen Saison 2020/21 übernahm das Duo auch die C-Juniorinnen. Da war klar: „Selbst spielen und trainieren, das bekommt man zeitlich nicht zusammen“, sagt Füllmann.

Die DJK Morscheid hat dadurch zwar vielleicht einen aktiven Spieler weniger, aber Füllmanns Entscheidung ist ein Glücksfall. Gerade angesichts der schweren Situation in der Corona-Zeit. Als vor einem Jahr der Trainingsbetrieb eingestellt werden musste, sorgten Füllmann und Anton dafür, dass die jungen Fußballspielerinnen dem Sport nicht verloren gingen. „Wir haben bei anderen gesehen, dass sie Videos mit Trainingsübungen gedreht haben und uns gesagt: Coole Idee. Das machen wir auch, damit die Mädchen am Ball bleiben“, erzählt Füllmann.

Allein statt mit der Mannschaft stand Füllmann etliche Male auf dem Fußballplatz, dribbelte um Hütchen, demonstrierte Pass-Übungen mit einer Hauswand als Bande, machte Zielschießen auf Kartons, aber auch Fitnessübungen. Beim Übungsleiterteam sorgte zuweilen eine ungewollte Slapstick-Einlage für gute Laune. wenn sie beispielsweise auf Video festhielten, wie ein Trainer beim Dribbeln über ein Hütchen stolperte. Es gab aber auch unerwartete Aha-Situationen. Beispielsweise, als ein Mädchen beim Unterarmstütz die Vorgabe von einer Minute locker um das Doppelte übertraf.

Die Videos seien gut angenommen worden, zeigt sich Füllmann zufrieden: „Die Rückmeldung war: Es macht Spaß.“ Nahezu alle Spielerinnen konnten dem Verein durch das virtuelle Trainingsangebot erhalten blieben. Das liege wohl auch daran, dass die meisten Mädchen die gleiche Schulklasse besuchten und es dadurch eine große Bindung untereinander gebe, gibt sich Füllmann bescheiden über seinen Anteil. Fakt ist: Nur eine Spielerin habe man verloren, aber ansonsten einen großen Zulauf. So groß, dass man dringend nach weiterer Unterstützung für den Trainingsbetrieb braucht: „Wir suchen händeringend noch zwei Trainer“, sagt Füllmann.

Natürlich primär fürs Training auf dem Sportplatz statt für Videoeinheiten. Denn auch für Füllmann ist klar, dass virtuelle Einheiten das gemeinsame Training nicht ersetzen können. „Sobald wir wieder mit dem Training anfangen durften, haben wir auch zugesehen, dass wir alle auf dem Sportplatz zusammen kamen“, erzählt er.

Dass Janik Füllmann und nicht auch Christian Anton vom geschäftsführende Vorstand des Fußballkreises Mosel unter der Leitung des Kreisvorsitzenden Walter Kirsten als Kreissieger im Wettbewerb "Fußballhelden - Aktion junges Ehrenamt" ausgewählt wurde, hat indes einen einfachen Grund. Die Auszeichnung richtet sich an Kinder- und Jugendtrainer im Alter von 18 bis 30 Jahren. Christian Anton hat die Altersgrenze knapp überschritten.

Info: Ehrung „Fußballhelden“

Der Ehrenamtsförderpreis "Fußballhelden" richtet sich speziell an die Zielgruppe Kinder- und Jugendtrainer sowie Jugendleiter zwischen 18 und 30 Jahren. Mit der Auszeichnung werden herausragende ehrenamtliche Leistungen in mindestens einem der vergangenen drei Jahren 2019 bis 2021 gewürdigt. Ein Bewertungsschwerpunkt lag diesmal auf besonderen Leistungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.