„Königin von Guanajuato“ Hermeskeiler Rallye-Pilotin Lina Meter fliegt zur Rallye of Nations

Hermeskeil/Nonnweiler/Guanajuato · Lina Meter und Niki Schelle wollen am Wochenende in Mexiko ihren Titel bei der „Rallye of Nations“ verteidigen. Wie es dazu kam und was es der Rallye-Pilotin aus Hermeskeil bedeutet.

22.02.2024 , 06:51 Uhr

Über das ganze Gesicht strahlte die junge Hochwälderin vor zwei Jahren nach dem Gewinn der „Rallye of Nations“ in Mexiko. (Foto: WRC media) Foto: Jürgen Braun

Von Jürgen Braun

Der Anruf kam ebenso kurzfristig wie überraschend und deshalb ist die Vorfreude auch umso größer. Rallye-Pilotin Lina Meter (25) wird an diesem Wochenende gemeinsam mit dem früheren WM-Werkspiloten Niki Schelle versuchen, ihren Titel als Sieger der „Rallye of Nations“ rund um die mexikanische Metropole Guanajuato zu verteidigen. Am Montag ist das Team über Charlotte und Dallas nach Mittelamerika geflogen. Von Freitag bis Sonntag steht die sportlich herausfordernde Veranstaltung mit Wertungsprüfungen der zum WM-Kalender 2025 gehörenden Rallye Mexiko auf dem Programm.