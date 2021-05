Fußball : Ein Bezirksligist träumt vom Einzug in den DFB-Pokal

Linz/Koblenz Monatelang waren sie nicht mehr im Einsatz – und auf einmal steht für die Fußballer des VfB Linz das große Spiel vor der Tür: Der Bezirksligist vom Rhein kämpft am 29. Mai gegen Regionalligist Rot-Weiß Koblenz um den DFB-Pokal-Einzug.

Das Gezeter war groß, Unverständnis hatte sich auch im Lager des Fußball-Oberligisten Eintracht Trier breitgemacht: Weil die Serie im Rheinlandpokal coronabedingt nicht plangemäß durchgeführt werden kann, das Endspiel aber am 29. Mai zum bundesweiten Finaltag der Amateure stattfinden soll, hatten die Verantwortlichen des Fußballverbandes Rheinland (FVR) zunächst geplant, Regionalligist Rot-Weiß Koblenz gegen den SVE spielen zu lassen. Nach zum Teil heftigen Protesten wurde dann aber der Endspielgegner von Koblenz gelost (TV berichtete). Der Glückliche ist Bezirksligist VfB Linz. „Wir wollen auf jeden Fall am Samstag in einer Woche im Koblenzer Stadion Oberwerth spielen“, bekräftigt Mirko Schopp, der Vorsitzende des VfB, im Gespräch mit dem TV. „Im Fußball ist alles möglich. Ein Auftritt im DFB-Pokal wäre die Krönung“, sieht der Linzer Vereinschef sein Team trotz drei Klassen Unterschied nicht völlig chancenlos.

Bis April habe sich die Mannschaft von Trainer Behar Prenku mit Laufeinheiten fitgehalten. Im Rahmen der Verfügungslage im Kreis Neuwied (Inzidenz am Dienstag: 87,5) absolviere das Team Einzeltraining oder bewege sich in fünf Zweiergruppen auf dem Platz. „Wir stehen mit dem Kreis und dem Land in Kontakt und hoffen darauf, noch ein paar vollständige Einheiten machen zu können“, sagt Schopp. Alles müsse durch Testungen und ein strenges Hygienekonzept abgedeckt sein: „Wir drängen aber jetzt nicht auf eine Sondergenehmigung – auch aus Rücksicht auf die vielen anderen Vereine, die kein Mannschaftstraining durchführen können.“ Für die Linzer kommt es zu einem Wiedersehen mit Rot-Weiß: Zu Beginn der abgebrochenen Saison kam es zu einem Vorbereitungsspiel gegen das Team vom Deutschen Eck (Endstand: 1:5). „Als wir gelost wurden, hat sich in unserem Verein schon ein wenig Euphorie breitgemacht. Gleich erhielt ich auch schon die ersten Kartenanfragen“, so Schopp. Beim Fußballverband Rheinland ist man zuversichtlich, das Spiel am 29. Mai vor 100, vielleicht sogar 350 Zuschauern über die Bühne gehen lassen zu können.