Hunsrücker bei der Fußball-EM in München : Große Fahne, großes Erlebnis

Die SG Gielert/Hilscheid ,on tour’ in München – zumindest in Person von Marec Caspary. Foto: privat

Hilscheid/München Wie Selia und Marec Caspary aus Hilscheid im Hunsrück das EM-Spiel Frankreich gegen Deutschland live in der Münchner Arena erlebten.

Am Spieltag fuhren Vater Marec und Selia von ihrem Wohnort Hilscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich) aus los gen Süden. In Wadern machten sie morgens einen Corona-Test, der negativ ausfiel – so war der Weg frei in die Münchner Arena. „Die Organisation vor Ort war top. Es gab verschiedene Checkpoints, an denen ohne Zeitverlust via App die negativen Testergebnisse erfasst wurden und wir die nötigen Armbändchen ausgehändigt bekamen“, berichtet Marec Caspary, der Geschäftsführer des FC Hilscheid ist. Im Stadion mussten FFP2-Masken getragen werden. „In den Warteschlangen an den Essensständen haben Ordner genau darauf geachtet, dass jeder eine Maske trug. Auf den Tribünen hat das dann aber nicht mehr so sehr interessiert“, berichtet der 44-Jährige, der die Partie mit seiner Tochter im Block 216 im Mittelrang der Arena verfolgte. Mit dabei: eine große Fahne der SG Gielert/Hilscheid.