Regionalliga : Live-Ticker zum Relegationsspiel: Eintracht Trier siegt in Stadtallendorf

Update Stadtallendorf/Trier Im Relegationsspiel hat Eintracht Trier gegen Stadtallendorf gewonnen. Die Highlights im Live-Ticker unseres Reporters zum Nachlesen.

Nach dem 3:0-Sieg der Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Stadtallendorf spielte Eintracht Trier in der Regionalliga-Aufstiegsrunde an diesem Samstag zunächst auswärts in Stadtallendorf.

Den Ticker auf Fupa.net, dem Fußballamateur-Portal von volksfreund.de, könnt ihr hier abrufen. Am Dienstag, 14. Juni, 19 Uhr, steht dann das Heimspiel gegen Stuttgart an. Gespielt wird also in einer einfachen Punktrunde „Jeder gegen Jeden“, bei der jeder Teilnehmer jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel absolviert.