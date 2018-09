Liveticker: Eintracht Trier gegen TuS Koblenz

Ihr Name

Drei Siege aus vier Spielen, 11:2 Tore. Im heimischen Moselstadion mischt Eintracht Trier im Konzert der Großen mit - so, wie sich die Moselaner das vor Saisonbeginn vorgestellt haben. Doch die Stimmung ist gedrückt. Im Umfeld scheppert’s – auch weil die miese Auswärtsbilanz auf den Magen schlägt.

Liveticker ab 15 Uhr: Eintracht Trier gegen TuS Koblenz

Am Sonntag heißt es aber erst mal: „Endlich wieder daheim!“ Um 15 Uhr gastiert die TuS Koblenz zum brisanten Rhein-Mosel-Duell. „Es ist ein Derby zweier Traditionsvereine, das immer reizvoll ist – egal in welcher Liga“, sagt Eintracht-Trainer Daniel Paulus, dem bei der Aufstellung Kreativität abverlangt wird. Mehr zum Spiel lest ihr auf unserem Fußballamateur-Portal fupa.net!