Eintracht Trier plant am Rhein endlich den ersten Auswärtssieg

Es war ein PR-Coup par excellence. 2012 zog der damalige Verbandsligist Hassia Bingen den Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Ailton an Land. Der Brasilianer traf 13 Mal, Bingen stieg trotzdem in die Landesliga ab.

Ailton machte den Abflug, doch Hassia ist inzwischen wieder da. Als Zweiter der Verbandsliga hat Bingen die Rückkehr in die Oberliga geschafft.

Noch tut sich das Team des portugiesischen Trainers Nelson Rodrigues schwer (sieben Punkte aus acht Partien). Immerhin: Zuletzt gelang ein überraschender 3:0-Sieg in Engers – dank des zweifachen Torschützen Vllaznim Dautaj. Bingen hatte den Ex-Mannheimer kurz vor dem Ende der Transferperiode unter Vertrag genommen.

Auch die Eintracht tut sich schwer – und zwar auswärts. Die 1:3-Niederlage zuletzt in Mechtersheim hat Spuren hinterlassen. Gelingt am heutigen Samstag in Bingen (15.30 Uhr) im fünften Anlauf endlich der erste Auswärtssieg dieser Saison? „Wir müssen im Mittelfeld aggressiver in die Zweikämpfe gehen und dürfen nicht wieder so unnötige Gegentore kassieren“, sagt Eintracht-Sportvorstand Horst Brand.

Wir berichten live aus Bingen. Weiterer Bericht und Liveticker im Fußballamateur-Portal von volksfreund.de unter fupa.net/rheinland