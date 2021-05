Registrierungspflichtiger Inhalt: Fußball : Was eine leere Kurve bewegen kann

Die ausgesperrten Fans des 1. FC Kaiserslautern wurden zum Saison-Schlussspurt kreativ, fertigten Banner an, um so ihrer Mannschaft zumindest visuelle Rückendeckung zu geben. Foto: Thomas Hilmes

Lorscheid/Kaiserslautern Ein großer Stein ist Alexander Krist vom Herzen gefallen. Zum Abschluss seines zweijährigen Engagements als Fanbeauftragter des 1. FC Kaiserslautern schaffte das zwischenzeitlich in höchsten Abstiegsnöten steckende Fußball-Drittligateam der Roten Teufel doch noch den Klassenverbleib – auch dank der Fans, die sich mächtig ins Zeug legten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für den 28-jährigen Alexander Krist wäre es „eine kleine Tragödie gewesen, wenn ich mich hier mit dem Abstieg in die Regionalliga verabschiedet hätte“. Von Kindesbeinen an ist er FCK-Fan, stand früher mit seinen Kumpels vom Fanclub „Betzebus“ in der Westkurve – dort, wo die Treuesten der Treuen zuschauen und die Roten Teufel anfeuern. Als er vor rund zwei Jahren den Zuschlag bekam, den aus Wittlich stammenden Christoph Schneller als hauptamtlichen Fanbeauftragter ablösen zu dürfen, ging für ihn ein Traum in Erfüllung. Doch inzwischen hat ihn das Fernweh gepackt: Mit Freundin Alina will er auf Weltreise gehen (TV berichtete).

Sein im Juni endendes Engagement beim FCK war gerade wegen Corona in vielerlei Hinsicht besonders: Seit Monaten ist Krist in Kurzarbeit und erledigt manches von seinem Wohnort Lorscheid (Kreis Trier-Saarburg) aus im Homeoffice. Kontakt zur Fanszene gab und gibt es oft nur virtuell. Und doch war es die Vor-Ort-Präsenz der Anhänger, die auch aus Sicht von Krist die sportliche Wende zum Guten brachte: „Was in den vergangenen Wochen vor und während der Spiele ums Fritz-Walter-Stadion los war, hat unsere Mannschaft schon enorm gepusht.“

Was außerhalb des Stadions läuft, zählt zwar nicht zu seinem eigentlichen Aufgabengebiet, dennoch war er in die Gespräche des Vereins mit der Polizei und dem Ordnungsamt der Stadt Kaiserslautern involviert. „Wenn wie zuletzt bis zu 150 Leute vor den Stadiontoren mit dem FCK fiebern, ist schon Fingerspitzengefühl gefragt. Wir wollen Emotionen zulassen, aber auch die Corona-Regeln einhalten. Das haben auch alle Beteiligten verstanden und gut umgesetzt.“

Nach dem bitteren 0:1 Ende März in Magdeburg sei ein Ruck durch die Fanszene gegangen: „Viele haben sich gemeldet und Aktionen vorgeschlagen, um die Mannschaft zu unterstützen.“ Eng sei fortan der Austausch von Anhängern und der Mannschaft gewesen „Es fanden einige Treffen im kleinen Kreis und im Rahmen der Corona-Regeln statt.“ Umgesetzt wurde auch eine Banneraktion im Stadion. Rund zwei Dutzend mutmachende Botschaften waren da Heimspiel für Heimspiel zu lesen. „Endspurt heißt Siege erzwingen“ stand auf dem größten Spruchband, das in fetten Lettern direkt hinter dem Tor in der Westkurve prangte.

Mit fünf weiteren Helfern kümmerte sich Krist vor den Partien ums Anbringen und Befestigen. „Hängen lassen wollten wir sie nicht. Das hätte bei den Witterungsverhältnissen nach einigen Tagen nicht mehr schön ausgesehen.“ Krist ist sich auch nach dem Echo aus der Lauterer Mannschaft sicher, dass „wir es ohne diese Unterstützung der Fans nicht geschafft hätten. Die Jungs auf dem Rasen sind enger zusammengerückt und haben gemerkt, dass sie hier für einen besonderen Club mit einer starken Anhängerschaft spielen.“ Wegen seines schon seit Monaten feststehenden Abschieds vom FCK musste Krist um seine berufliche Zukunft nicht zittern, bangte aber mit seinen Kollegen auf der Geschäftsstelle: Bei einem Abstieg in die Regionalliga und einem damit automatisch (deutlich) schrumpfenden Etat wären Entlassungen wohl unumgänglich gewesen.

Fritz Walter Stadion Foto: Thomas Hilmes