Nah dran und voll konzentriert: Thomas Paulus war für die Sicherheit der 125 gestarteten Fahrzeuge verantwortlich. Foto: Jürgen C. Braun

NÜRBuRGRING Der Hochwälder Thomas Paulus war als Obmann der Technischen Kommissare für die Sicherheit beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zuständig und trug dabei erneut jede Menge Verantwortung.

Beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ging auch diesmal nichts ohne die vielen Frauen und Männer im Hintergrund. Vor allem dann, wenn die Witterungsbedingungen so extrem waren wie in diesem Jahr. Einen der verantwortungsvollsten Posten hatte dabei KFZ-Meister Thomas Paulus aus Lorscheid (Kreis Trier-Saarburg) als Obmann der Technischen Kommissare.