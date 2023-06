Benefiz-Fußballspiel Promikick in der Südeifel: Diese Stars spielen am 22. Juni für den guten Zweck

Ferschweiler · Einen früheren Weltmeister, einen Ex-Europameister und viele weitere ehemalige Bundesligastars können Fans bald in der Südeifel in Aktion sehen. Am 22. Juni tritt die Lotto-Elf in Ferschweiler für den guten Zweck an. Doch ein beliebter Promi fehlt im Kader.

10.06.2023, 11:29 Uhr

Auch in Ferschweiler wird Dariusz Wosz wieder ein Schnuppertraining für Kinder leiten. Foto: Andreas Arens

Pressekonferenzen sind bei Kreisligisten eher unüblich. Der SV Ferschweiler aus der Südeifel hatte zu einer eingeladen. Erschienen sind zahlreichen Vereinsmitglieder, Sponsoren und Politiker. Anlass für die illustre Runde ist das bevorstehende Gastspiel der Lotto-Elf im beschaulichen Dörfchen unweit der luxemburgischen Grenze.