Turnen : Louis Heil DM-Fünfter im Deutschen Sechskampf

Eutin Mit Gina Laudes war der TV Morbach und Louis Heil vom VfL Traben-Trarbach war der Kreis Bernkastel-Wittlich mit zwei Turnern bei den nationalen Titelkämpfen im Deutschen Acht- beziehungsweise Sechskampf vertreten.

Nach dem neunen Platz 2018 hat sich Louis Heil bei den nationalen Titelkämpfen im Deutschen Sechskampf der Unter-16-Jährigen (U 16) in diesem Jahr weiter nach vorne gearbeitet. Der Turner vom VfL Traben-Trarbach musste bei den Meisterschaften des Deutschen Turner-Bundes in Eutin in Schleswig-Holstein nur vier Konkurrenten den Vortritt lassen. In den drei Turndisziplinen am Barren, Reck und beim Bodenturnen holte Heil 34,90 Punkte. Nur drei seiner 23 Konkurrenten waren besser. Auch beim 100-Meter-Sprint (13,34 Sekunden) lag der Kröver, der viel am Landesleistungszentrum in Niederwörresbach bei Idar-Oberstein trainiert, im Spitzenfeld, verlor beim Weitsprung (4,61 Meter) und Kugelstoßen (8,77 Meter mit vier Kilogramm) allerdings einige Punkte und rutschte auf den fünften Platz.