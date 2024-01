Vom Kornmarkt nach Chemnitz 16-jähriger Trierer will Eishockey-Profi werden

Sie ist stets klein, aber fein. Die Eislaufbahn, die seit mehreren Jahren im Winter auf dem Trierer Kornmarkt aufgebaut wird, lädt dazu ein, ein paar Runden auf Schlittschuhen zu drehen. Als Geburtsstätte einer vielversprechenden Eishockey-Karriere kommt sie eher nicht infrage. Wobei: Vielleicht ist das im Fall des Trierers Luc Morrissey in der Rückschau einmal anders. Fest steht: Der heute 16-Jährige kam vor rund zehn Jahren auf der temporären Eisfläche in Triers guter Stube erstmals mit Schläger und Puck in Berührung – und heute träumt er fernab der Heimat davon, Eishockey-Profi zu werden.