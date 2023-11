Sportschießen Große Luft-Nummer in der Vulkaneifel

Auch der SuSC Müllenborn, der vor wenigen Jahren noch in der viertklassigen Landesoberliga angesiedelt war und nach einem Durchmarsch in die erste Bundesliga aufgestiegen ist, hat solche ,Stars‘ in seinen Reihen. Die 22-jährige Polin Julia Piotrowska belegte bei der Weltmeisterschaft 2022 in Ägypten den vierten Platz und liegt im Welt-Ranking 2023 an 46. Stelle. Auf Rang 35 rangiert dort die spanische Top-Schützin Paula Grande. Die 29-Jährige stammt aus Logrono im Norden des Landes. Gar momentan 18. im Welt-Ranking ist die Rumänin Laura-Georgeta Ilie, die bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Neunte geworden ist und bereits mehrere Europameisterschafts- und World-Cup-Titel gewonnen hat.