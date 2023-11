Luftgewehrschießen der 1.Bundesliga Nord Wenn der letzte Schuss über den Sieg entscheidet (Fotostrecke)

Ausrichter des Wettkampfes war der SuSC Müllenborn, der erst im vergangenen Jahr in die erste Bundesliga der Luftgewehr-Schützen aufgestiegen war und dort einen Top-Start hinlegte. Am Ende der Saison treten die besten vier Mannschaft im Kampf um den Meistertitel gegeneinander an. Es ging also um einiges bei den sechs Mannschaften, die am Wochenende in der Sporthalle der Gerolsteiner Grundschule aufeinander trafen.