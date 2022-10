Werfertag : Luxemburgischer und Rheinlandrekord

Trier Die erst 15-jährige Sofia Emilia Snäll aus Luxemburg sorgte mit 43,09 Metern im Hammerwurf für das herausragende Resultat beim 20. Ernst-Klement-Memorial des TV Germania Trier im Moselstadion.

(teu) Herbstliche Bedingungen mit Nieselregen konnten Sofia Emilia Snäll am Sonntagvormittag nicht stoppen. Die 15-Jährige aus Luxemburg setzte mit der Rekordweite für das Großherzogtum den erhofften Glanzpunkt beim Jubiläums-Werfertag in Erinnerung an die 2002 verstorbene Hammerwurf-Trainerlegende Ernst Klement. 43,09 Meter flog der Vier-Kilogramm-Hammer bei Snälls zweiten Versuch. So weit hat bisher noch keine Luxemburgerin unter 16 Jahren das vier Kilogramm schwere Wettkampfgerät geworfen. Normalerweise werfen die Mädchen in der Altersklasse U 16 mit drei Kilogramm. Dort hat Snäll den luxemburgischen Rekord bereits im Frühjahr regelrecht pulverisiert und um mehr als vier Meter auf 47,96 Meter verbessert.