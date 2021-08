Tennis : Luxoil Open in Trier: Große Chance für die Außenseiter

Trier Beim Weltranglisten-Tennisturnier des TC Trier ist auch die Nummer zwei ausgeschieden. Somit ist der Kampf um den Turniersieg offener denn je.

Squire, der zuletzt im Finale des Turniers in Überlingen stand, schaffte gestern nun auch den Sprung ins Viertelfinale der Luxoil Open. Ist er ein Kandidat für den Turniersieg? „Er scheint einen Lauf zu haben, auch wenn er immer einen Satz braucht, um in seine Matches zu finden“, sagt Turnierdirektor Markus Grundhöfer.

Ausgeschieden ist derweil Lokalmatador Lucas Ernst, der beim TC Trier in der ersten Herrenmannschaft in der Verbandsliga an Position eins spielt. Er verlor 1:6, 2:6 gegen Aliaksandr Bulitski. Klingt deutlich, doch Grundhöfer berichtet: „Lucas hat phasenweise gut mitgehalten. Er ist jedoch das konstant hohe Tempo in solch einer Partie nicht gewöhnt.“