Luxoil Open in Trier : Mehr als nur Spiel, Satz und Sieg

Trier Die Macher des Herren-Tennisturniers vom 12. bis 17. August auf der Anlage des TC Trier erhoffen sich mit der Stärkung des „Event- und Gastronomiebereichs“ mehr Zuschauer.

Die Luxoil Open werden vom 12. bis 17. August auf der Anlage des TC Trier neben dem Moselstadion ausgetragen. Das mit 15 000 US-Dollar dotierte Herren-Turnier beginnt am Montag, 12. August, mit der Qualifikation. Das Einzel-Finale steigt am Samstag, 17. August. Rund 1000 Bälle werden für die 100 Matches des Turniers verbraucht. Zudem sind für die Spieler zwei Physiotherapeuten im Einsatz.

Indem auf dem Parkplatz neben der Anlage ein Festzelt aufgebaut wird, an dem an allen Tagen von morgens bis abends Speisen und Getränke angeboten werden, und mit der für alle Besucher offenen Player’s Night am 16. August (20 Uhr), bei der das Akustik-Trio ,Unplugged Gang‘ auftritt, sollen neue Personengruppen zu dem Tennisturnier gelockt werden.

Welche Spieler in Trier aufschlagen werden, steht derweil noch nicht fest. Am kommenden Montag wird eine Liste, die der Tennis-Weltverband ITF veröffentlicht, erste Aufschlüsse geben. Auf ihr stehen laut Grundhöfer die ersten 20 direkt qualifizierten Akteure für das 32-köpfige Starterfeld im Einzel.

Das Turnier in Trier wird zum 33. Mal ausgetragen. In der Vergangenheit haben schon einige Talente an der Mosel teilgenommen, die später in aller Munde waren. Grigor Dimitrov (Trier-Sieger 2010), Maximilian Marterer (Sieger 2016) oder Kevin Krawietz, der jüngst mit Andreas Mies French-Open-Sieger im Doppel wurde, sind nur drei Beispiele.