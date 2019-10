Silvesterlauf Trier : WM-Revanche im Lauf der Asse

Trier Organisatoren des Trierer Silvesterlaufs basteln an hochkarätigem Teilnehmerfeld.

Beim Silvesterlauf in Trier kommt es am 31. Dezember zur WM-Revanche: Deutschlands bester Langstreckler Richard Ringer, Silvesterlauf-Vorjahressieger Isaac Kimeli aus Belgien und dessen 2018 in Trier drittplatzierter Landsmann Robin Hendrix sind von den Organisatoren für die 30. Auflage verpflichtet worden.