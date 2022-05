Mainz/Issel : Nach der Pause wird‘s präziser: TuS Issel siegt mit 3:0 in Mainz

Mainz/Issel Frauenfußball-Regionalliga: Dank des klaren Erfolgs in der Landeshauptstadt zementiert das Team von Trainer Stephan Hartstein Platz eins in der Abstiegsrunde.

Nach einer kurzen Abtastphase kamen die Gäste zu ihrer ersten guten Gelegenheit, doch Victoria Dietsch verpasste nach Vorarbeit von Julia Oberhausen und Jacqueline Degen. Der TuS hatte in der ersten halben Stunde mehr Spielanteile, kam aber zu keiner Torgelegenheit mehr. Dies änderte sich kurz darauf, als Antonia Dietsch und Oberhausen die gegnerische Torhüterin unter Druck setzten und diese in den Fuß von Victoria Dietsch spielte. Aus 20 Metern vollendete die Offensivspielerin zur 1:0-Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel hatte Issel zunächst Probleme. Die Gäste standen zu weit vom Gegner entfernt und spielten nicht präzise genug. In der 60. Minute konnte sich Hannah Schillo, die am Sonntag Dana Gotthard im Tor vertrat, auszeichnen, indem sie einen Kopfball aus fünf Metern parierte. Acht Minuten später hielt die Mainzerin Inga Joest Oberhausen als letzte Spielerin am Trikot und sah dafür die Rote Karte. Den fälligen Freistoß setzte Savina Festa knapp über das Tor. Nach Vorarbeit von Nele Waldeier war es Oberhausen, die das 2:0 und damit die Vorentscheidung erzielte. In der Nachspielzeit traf Alina Knobloch zum 3:0-Endstand für den TuS.