Großes TV-Gespräch Martin Schindler: „Ich würde wirklich sehr gerne eines Tages Weltmeister sein“

Interview | Rodgau/Trier · Deutschlands aktuell bester Darts-Profi beschreibt vor der PDC-Gala am 6. September in der Arena Trier, wie der Gewinn seines ersten PDC-Titels im April dieses Jahres sein Leben verändert hat. Außerdem gibt der Jung-Papa Einblicke in sein herausforderndes Familienleben – und er hält mit großen Zielen nicht hinterm Berg.

01.09.2024 , 19:57 Uhr

Foto: dpa/Uwe Anspach