Frauenhandball : Massenhafter Abschied von den Trierer Miezen

Trier Mit dem letzten Saisonspiel am Samstag gegen Harrislee verlässt fast die gesamte Mannschaft die MJC Trier.

Laut Vereschako war der Abschied von drei Spielerinnen schon lange geplant, bevor die Miezen Insolvenz anmelden mussten. „Die beiden Torfrauen Melanie Eckelt und Aleksandra Baranowska sowie Spielmacherin Maja Zrnec hatten dies schon zu Saisonbeginn angekündigt“, sagt Vereschako. Eckelt laboriert seit Monaten an Rückenproblemen, und obwohl nun auch noch eine Wadenzerrung hinzukam, will sie am heutigen Samstag unbedingt auflaufen. „Mellie ist eine echte Kämpferin“, lobt die Trainerin ihre Nummer eins. Baranowska will sich auf ihren Beruf in einem Steuerbüro konzentrieren, A-Lizenz-Inhaberin Zrnec will nun eine Trainerkarriere einschlagen.