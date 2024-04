Rollstuhlbasketball Ticket nach Paris gelöst: Akteure der Dolphins Trier sind bei den Paralympics dabei

Nach der Rückkehr aus Osaka beginnt fast schon ohne Umschweife die Vorbereitung auf die Paralympics, die am 28. August eröffnet werden. In den nächsten zweieinhalb Wochen werden die Spielerinnen individuell trainieren, danach folgt ein erstes Trainingscamp in Lobbach nahe Heidelberg. Später gibt’s ein mehrtägiges Trainingslager in der kanadischen Hauptstadt Ottawa. Zudem sind mehrere Camps in Trier geplant, in die auch attraktive Länderspiele eingebettet werden sollen.