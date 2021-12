Fußball : Fußball rückt in die zweite Reihe

Extra

In einem Nachholspiel feierten die Schneifel-Auw-Kicker am Mittwochabend einen 4:2-Auswärtssieg beim TuS Mayen. Dabei gerieten die Gäste schnell in Rückstand, da Leon Kohlhaas mustergültig bedient wurde und im Eins-gegen-eins Schneifel-Torwart Stephan Simon keine Chance ließ (3.). Simon Reetz erzielte nach Vorlage von Udo Backes den verdienten Ausgleich (25.). Die Schneifeler waren nun besser in der Partie und gingen in der Nachspielzeit in Führung: Nach einer Hamper-Ecke vollendete Reetz per Kopf (45.+2). Im Nachsetzen erzielte Tobias Johanns nach Hamper-Flanke das 3:1 (54.). Zehn Minuten später kam Mayen durch Artur Kurogjan zum 2:3. Jan Pidde markierte den 4:2-Endstand, der aufgrund einer schweren Verletzung von Michael Zeimmes teuer erkauft war: Nach einem Luft-Zweikampf und einem Aufprall musste der 30-Jährige ausgewechselt werden. Danach hatte der Angreifer Sehprobleme, keine Kraft mehr in den Beinen und musste vom Feld getragen werden. Im Krankenwagen wurde eine Gehirnerschütterung mit starker Schulterprellung festgestellt. Schneifel-Spielertrainer Simon bilanzierte: „Wir sind schlecht gestartet und lagen schnell in Rückstand. Danach haben wir den Ball sehr gut laufen lassen. Am Ende ging uns die Dominanz verloren und Mayen hat uns hinten reingedrängt.“ Mit Johanns, Mario Klein, Lars Meyer und Jonas Lachmann verstärkten gleich vier Akteure aus der eigenen Reserve die Erste und erhielten vom SG-Trainer ein Extra-Lob. ⇥(VA)

Schneifel: Simon – Johanns, Hamper, Lenerz (66. Meyer), Reetz (61. Pidde), Nellessen (90.+2 Lachmann), Merkes, Backes, Zeimmes (78. Klein), Zapp, Weberskirch.