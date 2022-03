Fußball : Mehring freut sich über Last-Minute-Remis

Mehring Fußball-Rheinlandliga: Moselaner beweisen Moral und erzielen mit letzter Aktion den 2:2-Ausgleich gegen Ahrweiler.

Der SV Mehring lebt noch und darf nach dem am Ende glücklichen 2:2-Punktgewinn gegen den Ahrweiler BC nach wie vor an den Klassenverbleib glauben. Der in der 73. Minute eingewechselte Ensa Ceesay wurde zum gefeierten Helden. Schiedsrichter Thomas Höfer zeigte eine Nachspielzeit von drei Minuten an, als Mehring gegen den Favoriten mit 1:2 in Rückstand lag. Ahrweiler war in den 90 Minuten zuvor drückend überlegen und hatte laut SVM-Trainer Sebastian Dietz 90 Prozent Ballbesitz. Dennoch waren die Moselaner noch in Reichweite und durften sich bei dem gut parierenden Torwart Philipp Basquit bedanken, der sein Team im Spiel hielt. Mit der letzten Aktion des Spiels bekamen die Blau-Weißen einen Freistoß zugesprochen, der zunächst abgeblockt wurde. Schließlich gelang der Ball über eine Kopfball-Verlängerung von Henrik Schömann zu Ensa Ceesay, der in der Schlussphase erst eingewechselt worden war. Der behielt die Nerven und markierte den 2:2-Endstand, der seinen Trainer Dietz besonders freute: „Wir haben in der zweiten Hälfte eine gute Einstellung gezeigt und bis zum Schluss gekämpft. Bereits zur Pause haben wir uns gesagt, dass wir nicht chancenlos sind, wenn wir unsere Chancen nutzen. Und am Ende waren wir effektiv und haben aus drei Gelegenheiten zwei Tore gemacht.“