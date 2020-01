Handball : Tor des Monats: Große Ehre für Meike Frank von der HSG Hunsrück

Longkamp Ein Treffer der 26-jährigen Außenspielerin steht beim Voting der Handball-Bundesliga zur Abstimmung - und liegt in Führung.

Wer es in die Auswahl zum (Fußball-)Tor des Monats der ARD-Sportschau schafft, darf zu Recht stolz sein. Nicht minder groß ist die Auszeichung, es bei der von der Handball-Bundesliga (HBL) organisierten Abstimmung zum Handball-Tor des Monats in die Endauswahl zu kommen. Dabei werden jeden Monat sechs spektakuläre Tore zur Wahl gestellt – egal, ob sie in der Bundesliga oder Kreisklasse erzielt wurden.

Beim Voting für den Dezember 2019 hat es mit Meike Frank eine Spielerin des Oberligisten HSG Hunsrück in den illustren Kreis geschafft. Sie ist die einzige Frau im Feld der sechs Nominierten – und reiht sich ein in die Riege prominenter Spieler wie Ex-Weltmeister Dominik Klein oder Bundesliga-Profi Ivan Martinovic (TSV Hannover-Burgdorf).

In der Kleinicher Hirtenfeldhalle hatte Frank jüngst ihren großen Auftritt. Nach gelungenem Zuspiel von Viktoria Hoemann traf sie nach schöner Flugeinlage von links außen per Kempa-Trick.

„Das ist eine schöne Sache. Das haben sich die Mädels verdient. Vielleicht gibt die Nominierung nochmal einen Push für unser erstes Oberliga-Spiel in diesem Jahr am Samstag bei der VTV Mundenheim“, sagt HSG-Trainerin Franziska Garcia-Almendaris. Sie verrät, dass der Treffer nicht von ganz ungefähr kommt: „Wir versuchen, sowohl im Training als auch in den Spielen den Kempa-Trick einzubauen.“ Bei der nach dem Handballer Bernhard Kempa benannten Variante wird der Ball auf einen in Richtung Tor springenden Spieler gepasst, der ihn in der Luft fängt und auf das Tor wirft, bevor er wieder den Boden berührt.