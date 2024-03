Herzschlagfinale Meister! HSG Wittlich jubelt im Hexenkessel und hat viel vor

Die Verbandsliga-Meisterschaft ist für die erste Herren-Mannschaft der HSG Wittlich per se eine tolle Sache – doch der Titelgewinn schmeckt angesichts der Rahmenbedingungen noch süßer. Die HSG-Handballer siegten im Endspiel um Platz eins mit 26:25 beim bisherigen Tabellenführer HSC Igel, der zu Hause in seinem ,Hexenkessel‘ seit fast zwei Jahren kein Spiel mehr verloren hatte. Begleitet wurde die HSG von einigen Fans in einem gecharterten Reisebus, war für eine würdige Final-Atmosphäre sorgte. „Für uns hat sich die Partie so nicht wie ein Auswärtsspiel angefühlt. Die Kulisse war super, und die Stimmung in beiden Fan-Lagern war prächtig“, berichtet HSG-Meistertrainer Nico Weber.