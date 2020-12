Meisterehrung des Leichtathletikverbands Rheinland : Preise gibt’s diesmal im Paket

Region Da die Veranstaltung coronabedingt in diesem Jahr nicht stattfinden kann, haben die Athleten Auszeichnungen, Gutscheine und Urkunden per Post erhalten.

Trotz der coronabedingt reduzierten Wettkampfmöglichkeiten in der vergangenen Saison, haben einige Athleten mit Medaillen und Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften (DM) auf sich aufmerksam gemacht. Für die Hauptklasse wurde in der „Late Season“ die DM in Braunschweig ausgetragen. Die Altersklassen U18 und U20 konnten an der Jugend-DM in Heilbronn teilnehmen. Und bevor Corona zum Thema in Deutschland wurde, wurden die Deutschen Hallenmeisterschaften und Jugend-Hallenmeisterschaften durchgeführt. Dazu kamen Cross-Meisterschaften im Winter 2019/2020.

Nur ein LVR-Athlet nahm an den spät im Jahr ausgetragenen non-stadia Senioren-Europameisterschaften teil. Mit gleich mehreren Medaillengewinnen hat sich die Reise Otmar Seuls (LAZ Birkenfeld) nach Madeira gelohnt. Lydia Ritter (TuS Rot-Weiß Koblenz) triumphierte auf der Hallenbahn und wurde in der W80 Deutsche Meisterin über 200, 400 und 800 Meter. Auch Friedhelm Adorf (LG Rhein-Wied) kehrte mit drei Medaillen von der Hallen-DM heim. In der M75 holte er Gold über 200 und 400 Meter sowie Silber über 60 Meter. Franz Pauly (M55; TV Germania Trier) konnte im Gewichtswurf überzeugen, wurde hier im Sommer Deutscher Meister und gewann zudem im Winter Silber im Hammerwurf. Vizemeister im Speerwurf und Deutscher Hallenmeister über 60 Meter Hürden wurde Markus Paquée (M45; LG Rhein-Wied). Hans-Theo Nieder (LG Bitburg-Prüm) sicherte sich den Hallen-Hochsprung-Titel in der M75. Erneute Mehrkampfmeisterin in der W45 wurde Jennifer Gartmann (LG Westerwald) und Rainer Werking (LG Maifeld-Pellenz) gewann Gold im Winter-Hammerwurf der M60. In der W45 ging der Hallen-Dreisprung-Titel an Diana Tomulets (MTV Bad Kreuznach) und Mareike Metz (Post-Sportverein Trier) siegte im Speerwurf der W35 bei der Winterwurf-DM.