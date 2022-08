Fußball : Rheinlandligist Ellscheid kassiert hohe Auftaktpleite

Mendig Am Ende gelang der SG Ellscheid in ihrem ersten Saisonspiel der Fußball-Rheinlandliga am Sonntagabend bei der SG Mendig/Bell nur noch der Ehrentreffer zum 1:5 durch Tom Hallebach. Ansonsten lieferten die Gastgeber eine konzentrierte Leistung ab und führten zur Pause nach einem Doppelpack von Sebastian Mintgen mit 2:0.