Fußball : Ein „dreckiger“ Sieg der Leidenschaft

MERTESDORF Bezirksliga West: Die SG Ruwertal zieht beim 3:1 gegen Zeltingen-Rachtig den Kopf aus der Abwärtsschlinge.

„Wir haben in den vergangenen Spielen ja fast eine ganze Mannschaft ersetzen müssen“, beklagte Gerd Morgen, gemeinsam mit Benjamin Leiss Trainer der SG aus dem Ruwertal, die Verletztenliste der jüngsten Vergangenheit. „Wir haben heute Moral bewiesen und auch spielerische Akzente gesetzt, was in den vergangenen Spielen kaum einmal der Fall war. Die ganze Mannschaft wollte diesen Sieg unbedingt, das hat sich vor allem nach dem frühen Rückstand gezeigt.“

In der Tat war der Führungstreffer der Gäste, der aus zumindest abseitsverdächtiger Position erzielt worden war, ein Schock für die Heimmannschaft. Ruwertal hatte die Begegnung schon in den ersten 45 Minuten dominiert, besaß einige gute Einschussmöglichkeiten. Manchmal fehlte es am nötigen Glück beim Abschluss, ein anderes Mal war Torwart Dominik Henchen mit den Fingerspitzen noch am Ball. Aber auch Zeltingen-Rachtig hätte bei zwei guten Kontergelegenheit, einen Vorsprung mit in die Kabinen nehmen können.