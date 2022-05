Messerich Fußball-Kreisliga B II: Jörg Liewer hat die SG Nimstal-Messerich in sichere Tabellengefilde geführt. Woran der Trainer den Aufwärtstrend festmacht und wie die Planungen für die kommende Saison laufen.

Liewer ist jemand, der niemanden explizit herausheben möchte aus der Mannschaft, die „als solche sehr gut funktioniert und in der die Kameradschaft über allem steht. Die Jungs haben das im Kollektiv super gemacht“. Einer jedoch sticht heraus: Leon Hoffmann hat sich mit bislang 15 Treffern auf Platz drei der Torjägerliste in der Liga katapultiert. Nur Robin Strellen (SG Dist) und Marco Eppers (SG Echtersbach-Biersdorf) haben je einen Treffer mehr erzielt.

Den Umbruch in der Mannschaft soll der 45-Jährige – in der Saison zuvor A-Juniorentrainer beim JFV Bitburg und davor auch bei der SG Körperich II und Ringhuscheid tätig – im nächsten Spieljahr weiter mitgestalten: „Ich habe über den Sommer hinaus verlängert. Es passt super. Wichtig ist, dass der Kader auch so zusammenbleibt. Drei, vier A-Jugendspieler haben die Möglichkeit, sich zu empfehlen.“

Mit Luis Schabo hat ein 18-Jähriger bereits in die „Erste“ hineingeschnuppert. Der offensive Mittelfeldspieler hat in sechs Partien bereits zwei Tore erzielt. „Luis wird in der neuen Saison fester Bestandteil der Mannschaft sein“, verrät Liewer, der sich auch über eine verlängerte Zusammenarbeit mit seinem Torwarttrainer Guido Lunkes freuen würde. „Das werden wir in ein paar Wochen besprechen, ob er weitermacht.“ Lunkes ist der Vater von Spieler Hannes Lunkes (19), der in seinen bisherigen 13 Einsätzen vier Tore markiert hat.