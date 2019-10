Reiten : Mia Frank gewinnt Jugend-Cup

Schweich/Gerolstein/Trier Der Pferdesportverband Moselland und die Stadtwerke Trier ehren die besten Nachwuchsreiter 2019.

Mia Frank vom Reitverein Schweich siegte mit einem großen Vorsprung in der kombinierten Wertung vor Yasmin Bel Guermah vom Reitverein Trier und Fee Heuner vom Reitsportverein Gerolstein. Karl-Heinz Schneider verlieh der strahlenden jungen Amazone den begehrten Wanderpokal, den sie nun für ein Jahr behalten darf – und der mit den seit 2010 eingravierten Namen eindrucksvoll beweist, dass der Jugend-Cup ein Sprungbrett in den gehobenen Turniersport sein kann.

Für die Teilnahme an der Serienwertung sind mehr als 100 junge Reiter in Einsteigerprüfungen der Disziplinen Dressur und Springen an den Start gegangen. „Die Prüfungen fanden im Rahmen von Reitturnieren in unserem Bezirk statt. Bei bis zu zehn Turnieren hatten die Reiter Gelegenheit, Punkte zu sammeln. Im Rahmen des Bezirksjugendturniers haben wir nun die 15 Jahresbesten der jeweiligen Disziplin sowie die drei Erstplatzierten in der Kombinationswertung geehrt. Pokale und schöne Ehrenpreise von den SWT sollen einen zusätzlichen Anreiz für die jungen Reiter bieten, regelmäßiger an Turnieren teilzunehmen und leistungsorientierter zu trainieren“, erläuterte Detlef Weyand, Geschäftsführer des Pferdesportverbands Moselland.