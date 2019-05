Interview Michael Weber, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Kanu Rheinland/Pfalz aus Trier : „Es gibt immer und überall schwarze Schafe“

Trier Der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Kanu Rheinland/Pfalz aus Trier spricht über das Spannungsverhältnis zwischen Kanusport und Naturschutz.

Seit 1960 ist der heute 70-jährige Trierer Michael Weber im Kanusport aktiv. Zwischen 1968 und 1978 hat er als Leistungssportler zahlreiche Titel und Podest-Platzierungen bei Landesmeisterschaften und Deutschen Meisterschaften errungen. 1974 nahm er an den Kanu-Weltmeisterschaften in Mexiko teil.

In Deutschland gibt es an die 1000 Befahrungsregeln auf Flüssen und Gewässern. Inwieweit hat sich das Spannungsverhältnis zwischen dem Kanusport und Fragen des Naturschutzes zugespitzt?

Weber: Die Verzögerungen bei der Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie oder der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie hat zu enormem Handlungsdruck bei Naturschutzbehörden geführt. Folge ist vielfach eine Umsetzung von Regelungen, die aus unserer Sicht an der Realität vorbeigehen. Aktuelles Beispiel in Rheinland-Pfalz ist ein ganzjähriges Befahrungsverbot auf dem Glan, da angeblich morsche Äste Kanuten treffen können, eine Pflege oder Beseitigung der Bäume aber aus Naturschutzgründen verhindert wird.

Weber: Eine solche Zahl lässt sich nicht angeben. Es gibt immer und überall (auch bei den DKV-Mitgliedern) schwarze Schafe. Viel wichtiger ist die Frage, wie viele Kanuten tatsächlich in der Lage sind, sich in sensiblen Naturräumen so zu verhalten, dass keine oder nur unbedeutende Störungen zu verzeichnen sind. Und hier liegt der Anteil bei den in Kanu-Vereinen organisierten Kanuten deutlich höher als bei gewerblichen Anbietern, die überwiegend Anfänger als Kunden haben.