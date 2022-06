Radsport : Miguel Heidemann auf der Pole Position

Marsberg/ Bei den Deutschen Meisterschaften im Einzelzeitfahren geht der DM-Zweite von 2021 als Letzter ins Rennen. Olympia-Teilnehmerin Hannah Ludwig konzentriert sich aufs Straßenrennen.

(teu) Tony Martin hat seine Karriere beendet. Damit wird nach einem Jahrzehnt, in denen der zweimalige Weltmeister die Deutschen Meisterschaften im Einzelzeitfahren dominierte, am Freitag (24. Juni) ein anderer Name als der des Olympia-Zweiten von 2012 in der Siegerliste erscheinen. Ohne Tony Martin geht Vorjahres-Vizemeister Miguel Heidemann aus Hockweiler bei Trier als letzter Starter auf die 27 Kilometer lange Strecke mit Start und Ziel in Marsberg im Sauerland.