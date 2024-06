Radsport Miguel Heidemann: Erst Ellbogen gebrochen, dann DM-Bronze

Im engen Zeitfahranzug drückten die Nägel in lädierten Ellenbogen schmerzhaft von innen gegen die Haut, doch an seiner dritten Fahrt zu Edelmetall bei Deutschen Rad-Meisterschaften hinderte das Miguel Heidemann nicht. Die WorldTour-Profis Nils Politt und Maximilian Schachmann lagen im Einzelzeitfahren vor dem 26-Jährigen, den emotionalsten Weg zur Medaille hatte aber Heidemann hinter sich. Vor knapp zwei Monaten hatte sich der aus Hockweiler stammende Radprofi bei einem Sturz den Ellbogen gebrochen. Die Deutsche Meisterschaft rund um Bad Dürrheim an diesem Wochenende war sein Comeback im Renn-Zirkus.