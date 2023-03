Mini-Handball-WM: Wenn Dauner zu Kuwaitis werden​

Region In Kürze beginnt im Handballverband Rheinland eine Mini-WM. Was dahinter steckt – und wer aus der Region Trier alles mit dabei ist.

Handball-Deutschland fiebert bereits der Männer-Europameisterschaft 2024 hierzulande entgegen. Doch schon vorher ist die Bundesrepublik Schauplatz eines großen Handball-Turniers. Die U-21-Handball-Weltmeisterschaft der Männer wird vom 20. Juni bis 2. Juli in Deutschland und Griechenland ausgetragen. In Hannover und Magdeburg gibt’s Vorrunden-, Hauptrunden- sowie Platzierungsspiele, Berlin ist Schauplatz von Platzierungs-Partien sowie der Finalrunde. In Griechenland gibt’s zwei Austragungsorte in Athen.