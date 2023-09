Extremsport Mit dem Tretroller durch Deutschland für Kinder in Südafrika

Info

Ein Freund mit zwei bewegungshungrigen Huskys und ein umgebauter Fahrradrahmen, so fing Joachim Franz Rollerleidenschaft zu Beginn der 1990er-Jahre an. Auf dem Selbstbauroller ließen sich die Freunde von den Hunden ziehen, bis irgendwann die Befestigung riss. Der trainierte Triathlet Franz rollerte ohne Husky-Unterstützung zur Reparatur 20 Kilometer nach Hause. Ein mörderischer Muskelkater war die Folge - und eine neue Leidenschaft geboren. 1996 überquerte Franz den Ural von Asien nach Europa. In Deutschland führt der Sport ein Nischendasein, auch wenn es mittlerweile zahlreiche Anbieter von sportlich nutzbaren Tretrollern gibt. Erst 2010 gründete sich der Deutsche Tretroller Verband, der auch nationale Titelkämpfe durchführt. Die aktuelle Deutsche Meisterin ist auch in der Region Trier bekannt: Jule Prins gewann 2011 unter ihrem Mädchennamen Waligora den Trierer X-Duathlon. Ehemann Marc (ebenfalls X-Duathlon-Gewinner 2011), mit dem sie in Dahlem in der Eifel wohnte, bevor das Paar nach Niedersachsen zog, ist Deutscher Vizemeister.

