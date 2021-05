Mitgliederentwicklung im Sportbund Rheinland : Bei den Kindern sieht’s dramatisch aus

Nicht nur Turnen in der Halle ist coronabedingt über Monate hinweg nicht möglich. Weil Angebote fehlen, sinkt die Zahl der in Sportvereinen angemeldeten Kinder und Jugendlichen signifikant. Was tun? Der Sportbund Rheinland peilt mit Beratungsangeboten eine Trendwende an. Foto: dpa/Britta Pedersen