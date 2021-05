Mitgliederstatistik Rheinland-Pfalz : Wie Corona den Vereinssport durcheinanderwirbelt

Vor allem Kontaktsportarten wie Judo haben während der Corona-Pandemie schlechte Karten. Foto: picture alliance/dpa/CTK/Vít Šimánek

Mainz Nach dem Sportbund Rheinland hat nun auch der Landessportbund Rheinland-Pfalz seine Mitgliederstatistik für das Jahr 2020 vorgelegt. Ergebnis: Pandemiebedingt sind fast 60 Prozent der Vereine und 80 Prozent der Fachverbände geschrumpft.

Dass das Corona-Jahr 2020 gravierende Spuren bei den rheinland-pfälzischen Sportvereinen sowie den Fachverbänden hinterlassen würde, war absehbar. Die aktuelle Bestandserhebung des Landessportbunds (LSB) unterfüttert dies nun mit Zahlen, Daten und Fakten.

Genau 1 344 127 Mitgliedschaften meldeten die 5931 Mitgliedsvereine ihrem Dachverband. Dies sind 54 093 Vereinsmitgliedschaften weniger als ein Jahr zuvor und entspricht einem historischen Rückgang von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Prozentwert entspricht ziemlich exakt auch dem nationalen Vergleich – der Deutsche Olympische Sportbund spricht von rund einer Million weniger Vereinsmitgliedschaften.

In der Bestandserhebung sind alle Vereinsmitgliedschaften zum Stichtag 1. Januar 2021 erfasst. Die Zahl der Sportvereine im Land ging um 51 Vereine zurück. 5931 Vereine bedeuten den niedrigsten Wert seit 1992. Auch der Organisationsgrad, also der Anteil der Menschen in Rheinland-Pfalz, die als Mitglied in einem Sportverein registriert sind, ist coronabedingt mit 39,79 Prozent um einen guten halben Prozentpunkt gesunken.

„Angesichts der fortgesetzten Einschränkungen könnte es sein, dass sich diese Entwicklung im zweiten Quartal 2021 noch weiter verschärfen wird“, konstatiert Monika Sauer, Präsidentin des weiterhin mitgliederstärksten Sportbunds Rheinland (der TV berichtete). Auch der Präsident des Sportbunds Rheinhessen, Klaus Kuhn, hat nach eigener Aussage „keine große Hoffnung“ auf eine Besserung noch in diesem Jahr – im Gegenteil: „Je länger die Menschen keinen organisierten Sport treiben dürfen, desto mehr Verluste müssen wir verkraften.“

„Problematisch ist dabei, dass die Mitgliederrückgänge die finanzielle Basis des Vereinssports teilweise dramatisch schwächen. Wir sind überzeugt, dass die meisten Sportvereine diese Entwicklung langfristig einigermaßen kompensieren werden. Aber in der aktuellen Situation hätten sie zusätzliche öffentliche Unterstützung benötigt, mittelfristig insbesondere zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit, längerfristig zur Mitgliederbindung und -gewinnung, weshalb wir uns auch bei der Landesregierung für finanzielle Unterstützung einer Mitgliedergewinnungskampagne einsetzen“, sagt LSB-Hauptgeschäftsführer Christof Palm.

Alarmierend sind insbesondere die Rückgänge im Kinder- und Jugendbereich. Auffällig ist, dass der Großteil des Mitgliederrückgangs – nämlich mehr als 30 000 Mitgliedschaften – im Altersbereich von null bis 18 Jahren zu verzeichnen ist. „Die Zahlen zeigen ein besorgniserregendes Bild, hier müssen wir mit einer Mitgliedergewinnungskampagne ansetzen, Vereine und Familien unterstützen, dass die Kinder und Jugendlichen wieder schnell den Weg in die Sportvereine finden“, sagt Palm.

Die Zahlen resultieren insbesondere aus geringeren Neueintritten, etwa bei den Null- bis Sechs-Jährigen. Hier zeigt sich auch der prozentual größte Rückgang mit fast 18 Prozent (13 802 Mitgliedschaften), da für sämtliche Kleinkindgruppen coronabedingt keine Anmeldungen möglich waren. Allerdings stellt die Gruppe der -Null- bis Sechs-Jährigen mit 65 232 nur fünf Prozent der LSB-Mitgliedschaften und ist die kleinste aller sieben Altersgruppen.

Die größte Gruppe stellen mit 350 921 (26 Prozent) die 41- bis 60-Jährigen. In diesem Segment gab es mit 14 021 Austritten (3,84 Prozent) die – in absoluten Zahlen gerechnet – größten Verluste. Auch fast alle anderen Gruppen fuhren Verluste ein. Abweichend vom allgemeinen Trend ist die Entwicklung der Mitgliederzahlen bei der Ü-60-Gruppe. Sie ist die einzige, die sich auf nahezu identischem Vorjahresniveau bewegt – und sogar einen leichten Zuwachs verbucht. Der LSB zählt 291 086 Mitgliedschaften und damit 1883 Mitglieder mehr als in der Vorjahresstatistik – das ist ein Plus von 0,65 Prozent.

Bemerkenswert: Fast 60 Prozent der Vereine sind geschrumpft, bei zehn Prozent sind die Zahlen konstant geblieben – aber 30 Prozent konnten sogar Mitglieder hinzugewinnen. Die Vereinsgröße spielt dabei eine entscheidende Rolle. Häufig mit eigenen Sportstätten und festangestellten Mitarbeitenden ausgestattet, leiden Großsportvereine nicht nur finanziell stärker unter der Krise als andere. Sie sind auch überproportional stark von Mitgliederverlusten betroffen. Während kleinere Vereine (bis 100 Mitglieder) im Schnitt 0,5 Prozent verlieren, was nahezu der Entwicklung der Vorjahre entspricht, ist festzustellen: Je größer der Verein, desto größer der prozentuale Verlust. Die Großvereine (mehr als 1000 Mitglieder) sind mit sechs Prozent im Schnitt dabei – in Einzelfällen auch bis zu 15 Prozent Verlust. Im Zusammenspiel mit den weiterlaufenden Betriebskosten für vereinseigene Sportinfrastruktur gestaltet sich die Finanzsituation für diesen Vereinstyp kritisch. Zu den Vereinen mit den höchsten Rückgängen zählen insbesondere auch solche, die sehr stark als Dienstleister agieren – und möglicherweise weniger stark als klassischer Ort der Gemeinschaft wahrgenommen werden. So verlieren Vereine, die in der Vergangenheit in größerem Umfang Mitglieder über Kurssysteme oder Fitnessstudio-Angebote gewinnen konnten, deutlicher.

58 der 72 rheinland-pfälzischen Fachverbände haben Mitglieder verloren. Deutlich zu erkennen ist, dass sich die Fachverbände beziehungsweise Sportarten, die auch während des Lockdowns lange Zeit möglich waren – da überwiegend im Freien und als Individualsport organisierbar – am positivsten entwickelt haben. Dazu zählen Tennis, Golf oder Radsport. Signifikant schlechter sieht es derweil bei den Kontaktsportarten aus. Judo, Ju-Jutsu, Karate und Co. eignen sich nicht, um Abstandsgebote einzuhalten. Aber auch das Schwimmen ist stärker von Mitgliederrückgängen betroffen als der Durchschnitt.