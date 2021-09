Mitgliederversammlung Eintracht Trier : Rolle rückwärts bei der 2G-Regel?

Trier Im FourSide Plaza Hotel kommen wichtige Zukunftsfragen zur Sprache - etwa auch die Themen Nachwuchsleistungszentrum und zweiter Kunstrasenplatz.

Eintracht Trier ist im Wandel. Wie sehr, machten zwei Wortmeldungen am Ende der Mitgliederversammlung im FourSide Plaza Hotel in Trier deutlich. Da war zum einen Kassenprüfer Willi Fettes, der den Job vor rund 20 Jahren übernommen hat: „Damals war Eintracht Trier insolvent. Mit Rechtsanwalt Heinrich W. Moritz und weiteren gescheiten Leuten wurde der Verein da rausgeholt. Doch die Zahlen des Vereins haben mich bis heute nicht in Ruhe gelassen. Sie waren immer problematisch. Heute darf ich erleben, dass wir dank des aktuellen Vorstands eine exzellente Bilanz vorzuweisen haben. Jetzt haben wir Girokonten im Plus.“

Gleichwohl: Der Schuldenstand des Vereins bewegt sich aktuell noch im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Die konkrete Zahl hängt laut Jochem noch von letzten Abstimmungsgesprächen mit Gläubigern ab. Wie berichtet, fließt in die Senkung der Verbindlichkeiten unter anderem die der Eintracht im Zuge des Wechsels von Ex-Spieler Robin Koch zu Leeds United zustehende Ausbildungsentschädigung in Höhe von rund 300 000 Euro ein (siehe auch Eintracht-Ecke unten auf dieser Seite).

Kontinuität an der Vereinsspitze, im Spielerkader, in der Jugendarbeit und in der Finanzplanung – das sind für Jochem die Faktoren, um die Eintracht wieder ins bessere Licht zu rücken. Sportlich und vom Image her. In diesem Bestreben sieht er den Club auf einem guten Weg. Jochem: „Eine bessere Ausgangslage als jetzt hatten wir selten. Wir sagen: Morgen kann kommen.“