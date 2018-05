Mitternachtslauf in Kröv: Ein Rekord und ein Bär im Schafspelz

Nur 677 Teilnehmer im Ziel des 34. Kröver Mitternachtslaufs. Jonas Lehmann gewinnt zum fünften Mal in Folge.

(teu) Einen Monat nach seinem Marathondebüt als Sieger auf der Deutschen Weinstraße (in 2:31:37 Stunden) hat Jonas Lehmann sein Meisterstück gemacht. Als erster Sportler gewann der 28-Jährige in der Nacht von Pfingstsamstag auf -sonntag den Kröver Mitternachtslauf zum fünften Mal. Damit hat der Saarländer im Trikot des pfälzischen Clubs TuS Heltersberg den ehemaligen Marathon-EM-Teilnehmer Uwe Honsdorf (Koblenz, 1991/92, 1994/95) überholt.

„Den Marathon habe ich noch nicht tausendprozentig verarbeitet. Die Spritzigkeit fehlt noch“, erzählte Lehmann. Zum Endspurt ließ es der Maschinenbau-Ingenieur aber nicht kommen. In 29:26 Minuten blieb der Gewinner der vergangenen vier Jahre als Einziger auf der 9400-Kilometer-Distanz unter einer halben Stunde. Gutes Fitness-Indiz: Mit 76 Flaschen Wein brachte er so viel auf die Waage wie 2017.

„Bei mir würde sich ein Sieg richtig lohnen“, kommentierte der Zweitplatzierte Martin Siebenborn mit Blick auf sein höheres Gewicht als ehemaliger 400-Meter-Läufer den Sieg des Berglaufflohs. Obwohl eine 30 Sekunden schneller als beim Regenlauf vor einem Jahr lag der ehemalige Läufer des PSV Wengerohr, den nun im Hamburg lebt und trainiert, eineinhalb Minuten zurück.

Noch mehr Vorsprung, vier Minuten, hatte Yvonne Engel vom Lauftreff Schweich. „Weil wir am Samstag noch viel zu erledigen hatten, waren wir etwas spät dran, so dass es nicht mehr für einen Start im Lauf der Junggebliebenen gereicht hat“, erklärte die 42-Jährige, weshalb sie mit Ehemann Dirk nicht im separaten Kröver Ü40-Rennen eineinhalb Stunden vorher ihren Vorjahrestitel verteidigte. Als das Paar während realisierte, dass Yvonne Engel erste Frau war, habe man sich Gedanken gemacht, erzählt die Bankangestellte: „Wie bekommen wir den Wein in meinen Fiat 500?“ Unnötig: Die 56 Flaschen Kröver Nacktarsch fanden noch Platz im Kofferraum.

Außer Engel blieb nur noch Seniorenlauf-Gewinnerin Silja Bäcker (RSG Montabaur/38:56) unter 40 Minuten. Zweitschnellste war in 41:39 Minuten Christina Kappel aus Irmenach. Die 40-Jährige hatte zuvor hinter der Kröver Lokalmatadorin Miriam Trossen im Jedermann- und Firmenlauf über 3,8 Kilometer den zweiten Platz belegt.

Mit Karsten Kruck gewann bei den Männern ebenfalls ein Doppelstarter. Der 40-Jährige vom ASV Duisburg entschied in 31:28 Minuten erst den Junggebliebenenlauf für sich und würde im Hauptrennen Fünfter. „Es war nicht so einfach sich zu motivieren. Aber der eigentliche Mitternachtslauf ist immer so toll, da geht das“, sagte der Gewinner des Rhein-Ruhr-Marathons.

Die gute Stimmung wird beim Kröver Mitternachtslauf gelobt, besonders wenn man verkleidet wie Irene Klas-Gundel und Gisela Thomé als Bienen (beide Spiridon Hochwald) oder Andreas Hilden läuft. „Die meisten haben mich als Eisbär erkannt, aber das ist ein Schafspelz“, erzählte der 25-Jährige aus Rittersdorf über besondere Anfeuerungsrufe für sein schweißtreibendes Kostüm. Viele Läufer bedauerten allerdings die zurückgehenden Teilnehmerzahlen in Kröv: 677 Läufer wurden im Ziel erfasst – vor 20 Jahren waren es 1000 mehr!

Ergebnisse 34. Kröver Mitternachtslauf

Lauf der Jüngsten (420 Meter):

Mädchen: 1. Lucie Bäcker (RSG Montabaur/U10) 1:25 Minuten, 2. Emily Becker (TuS Bengel) 1:26, 3. Franziska Dreher (TuS Kirschweiler) 1:30,

Jungen: 1. Jonas Teusch (Silvesterlauf Trier/U10) 1:22 Minuten, 2. Ben Hornibrook (St. Remigius Kröv) 1:29, 3. Leo Dauns (TuS Bengel) 1:30,

Lauf der Schülerklassen (2200 Meter):

Mädchen: 1. Jana Kirst (TuS Kleinich/U16) 7:48 Minuten, 2. Leonie Reichel (RSG Montabaur/U14) 8:09, 3. Jule Hauer (Athletic-Team Wittlich/U12) 8:40,

Jungen: 1. Jonas Moritz Kern (RSG Montabaur/U16) 7:28 Minuten, 2. René Dieterich (TuS Sohren/U12) 7:39, 3. Tim Gierenz (Athletic-Team Wittlich/U14) 7:47,

Jedermann-, Jugend- und Firmenlauf (3800 Meter):

Frauen: 1. Miriam Trossen (SFG Bernkastel-Kues/U20) 14:21 Minuten, 2. Christina Kappel (DRK-Sozialwerk) 14:46, 3. Merle Loosen (iucundissium-Latein GymTT/U18) 15:06,

Männer: 1. Timo Spitzhorn (RSG Montabaur/U20) 12:16 Minuten, 2. Simon Quint (… nah und gut … Groß/Bääka Paul/U18) 12:50, 3. David Schmitz (Skatfreunde Schmolz) 13:20, 4. Amir Asani (… nah und gut … Groß/Bääka Paul) 13:40, 5. Niklas Hahn (SG Dahlem-Schmidtheim) 13:51,

Schnellste Firmen: 1. … nah und gut … Groß/Bääka Paul (Quint, Asani, Müllers) 41:10 Minuten, 2. iucundissium-Latein GymTT (Simon, Loosen, Kappel) 46:28, 3. Benninghoven GmbH & Co. KG (Schleyer, Vahle, Lührs) 49:50.

Lauf der Junggebliebenen ab 40 Jahre (9400 Meter):

Frauen: 1. Silja Bäcker (RSG Montabaur/W40) 38:56 Minuten, 2. Christina Kappel (Irmenach) 41:39, 3. Heike Poloschek (Hunsrück-Marathon/W50) 43:06, 4. Dagmar Wilde (LC Wuppertal/W55) 43:10, 5. Simone Jacoby (SV Lüxem) 43:44,W60: Angelika Kappenhagen (TuS Oedt) 46:44. W65: Inge Umbach (Vulkanläufer) 46:56.

Männer: 1. Karsten Kruck (Laufsport Bunert/M40) 31:28 Minuten, 2. Martin Koller (Rhein-Berg-Runners/M50) 32:29, 3. Andreas Schütz (RSG Montabaur/M45) 33:28, 4. Jürgen Kuby (1. FC Kaiserslautern) 35:11, 5. Christoph Willems (SV Krettnach) 35:45, M60: Thomas Scheibelhut (DJK Irrel) 39:56. M65: Kurt Müntnich (Boppard) 43:01. M70: Heinz Michels (Spiridon Hochwald) 44:28. M75: Johannes hermann (LSG Schmelz-Hüttersdorf) 51:00.

Mitternachtslauf (9400 Meter):

Frauen: 1. Yvonne Engel (LT Schweich) 37:31 Minuten, 2. Sarah Keller Rennschnecken Siefersheim) 41:32, 3. Andrea Bruckmann (TG Konz) 42:14, 4. Sonja Barth (Koblenz/W30) 44:57, 5. Katharina Deimling 45:55,

Männer: 1. Jonas Lehmann (TuS Heltersberg) 29:26 Minuten, 2. Martin Siebenborn (Hamburg Running/M30) 30:55, 3. Michele Ihe (Team Ruhr) 31:34, 4. Stephen Schwell (AC Eifel/M35) 32:25, 5. Karsten Kruck (ASV Duisburg) 32:26, (teu)

Im Internet Bilder und alle Ergebnisse: www.volksfreund.de/laufen