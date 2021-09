Regionaler Basketball : MJC Trier - TVG Baskets: Klare Sache im Nachwuchs-Derby

Die in blau gekleidete MJC Trier ging aus dem U-16-Derby gegen die TVG Baskets als klarer Sieger hervor. Foto: TV/Uli Kaurisch

Region Die U 16 der MJC siegt deutlich. Die Trierer Regionalliga-Damen bestehen beim Angstgegner.

Mit schnellem Spiel, so der Matchplan von Trainer Kevin Ney, sollte Trier die erfahrene Mannschaft aus Frankfurt von Beginn an unter Druck setzen. Das gelang nur teilweise, sodass die Gäste im Spiel bleiben konnten. Im letzten Viertel dann die Entscheidung: Die Gladiators „drehten noch einmal richtig auf“, lobte Ney. Für den Trainer waren das geschlossene Auftreten und das mannschaftsdienliche Spiel des Trierer Farmteams entscheidend für den Sieg.

„Mit der kämpferischen Einstellung bin ich zufrieden“, sagte Schmitz. „Allerdings braucht es eine weitere Steigerung in der Defense und in der körperlichen Robustheit, um die erwünschten Punkte für den Klassenerhalt einzufahren.“

Deutlich gewannen die MJC-Herren ihr erstes Spiel in der Oberliga seit März 2020. Nach anfänglicher Unsicherheit kamen die Gäste schnell in die Spur und stellten die Gastgeber mit guter Verteidigungsrotationen vor große Probleme.

Dass es in der zweiten Hälfte nicht deutlicher wurde, lag vor allem an der niedrigen Trefferquote aus der Distanz und einem stärker aufspielenden Gegner.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit aufgezeigt bekommen, woran wir noch arbeiten müssen. Dass alles von der ersten Partie an perfekt klappt, war aber auch nicht zu erwarten. Trotzdem freue ich mich über einen ungefährdeten Sieg nach einer gefühlten Ewigkeit“, sagte MJC-Trainer Andreas Warmke.

MJC-Trainer Tom Thiedemann hatte im Vorfeld ein knappes Spiel gegen den Aufsteiger aus Villingen erwartet. Er sollte mit dieser Einschätzung richtig liegen. Beide Mannschaften verteidigten sehr gut, und so waren Punkte Mangelware. Erst im letzten Viertel spielte das MJC-Team so, wie es sich Thiedemann vorgestellt hatte. Dieses Viertel gewann die MJC mit 20:11, was letztlich zum „hart erarbeiteten aber verdienten Sieg führte“, wie der Trainer bilanzierte.