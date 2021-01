Basketball : Jordan Geist und die Academics: Aus der Quarantäne an die Mosel

Trier Das Top-Team MLP Academics Heidelberg tritt an diesem Mittwoch bei den Gladiators Trier an. Fraglich ist der Einsatz von Kalidou Diouf.

Jetzt soll es dann endlich klappen mit dem Derby in der zweiten Basketball-Bundesliga. Nachdem die Partie der Römerstrom Gladiators Trier gegen die MLP Academics Heidelberg eigentlich schon zum Saisonstart am 16. Oktober vergangenen Jahres stattfinden sollte – Corona kam dazwischen – empfangen die Moselaner die Academics am heutigen Mittwoch in der leeren Arena Trier (ab 19.30 Uhr, live bei sportdeutschland.tv).