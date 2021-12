Kinderbuch von Sven Voss : „Champions“ – Wo Katarina Witt auf Tom Brady folgt

Sven Voss hat das Kinderbuch „Champions - Sporthelden, die Geschichte schreiben“ verfasst. Foto: picture alliance / dpa/Lukas Schulze

Daun/Wiesbaden Der bekannte Fernseh-Sport-Moderator aus Daun ist unter die Sachbuch-Autoren gegangen. In seinem Erstlings-Werk erzählt er kindgerecht die Lebensgeschichten von 40 ehemaligen und aktuellen Sport-Helden.

Sven Voss, in Daun geboren und in Lutzerath aufgewachsen, ist nicht nur ein bekannter Sport-Journalist, sondern auch ein Sport-Fan, der als Jugendlicher davon träumte, einmal Profi zu werden. Seine Leidenschaft: vor allem der Basketball. Davon zeugen viele Trikots – von Michael Jordan oder Scottie Pippen. Sein größtes Idol: Dirk Nowitzki, der deutsche Superstar mit der Trikotnummer 41.

Voss‘ berufliches Metier ist das Fernsehen, früher als Reporter in Kinderformaten (logo!, limit), heute unter anderem als Moderator des ZDF-Sportstudios. Doch auch mit dem Schreiben kam er früh in Berührung. Sein Förderer am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Daun war sein „Lieblingslehrer“ in Sport und Deutsch, Fritz Reichart. „Er hat mich unter anderem dazu motiviert, für die Schülerzeitung zu schreiben“, erinnert sich Voss.

Sportaffinität und der souveräne Umgang mit der Sprache – reicht das, um ein Buch zu schreiben? Voss stellte sich diese Frage, als der Münchner Verlag ,Edition Michael Fischer‘ vor rund einem Jahr mit einer Projekt-Idee an ihn herantrat. Der Eifeler sollte als Autor eines Fußball-Sachbuchs für Kinder gewonnen werden. In den Gesprächen entwickelte sich die Idee weiter. „Ich schlug vor, solch ein Buch auf gesamte Sport-Welt zu übertragen“, berichtet Voss.

Gesagt, getan. Das Buch „Champions – Sporthelden, die Geschichte schreiben“ war geboren. Ein Band, in dem die Lebensgeschichten großer aktueller und ehemaliger Sport-Stars kindgerecht erzählt werden. Jeweils kompakt auf drei Seiten, illustriert von Petra Braun, einer in Österreich lebenden Zeichnerin.

Mit der Lektorin wurde eine Sportler-Liste erstellt und ausgedünnt. 41 Geschichten für Kinder ab sieben Jahre sollte das Buch enthalten – ganz nach Nowitzki. Am Ende wurden es 40, die festgelegte Seitenzahl setzte Grenzen.

Die Auswahl umfasst Sport-Helden älteren Semesters wie Boris Becker, Wladimir Klitschko, Michael Schumacher, Franziska van Almsick und Georg Hackl, aber auch aktuelle Stars der heutigen Kinder-Generation (unter anderem Megane Rapino, Bethany Hamilton, Thomas Müller und Simone Biles).

Voss schrieb die Geschichten an vielen Abenden zu Hause in Wiesbaden und während Zugfahrten auf. Rückmeldungen im Entstehungsprozess gab’s immer wieder – von der Lektorin, von seiner Frau Nina (einer Germanistin) und vor allem auch von seinen Kindern Josepha (seinerzeit 13) und Jimmy (9), die vom Alter her genau in die Zielgruppe fallen.

Für das Buch war viel Recherche notwendig, auch wenn Voss nach eigener Zählung mit 22 der 40 Stars bereits selbst in seinem Job als Sport-Journalist Interviews geführt hatte. Und am Ende brauchte es auch Mut zur Lücke. Voss: „Ich hatte so viel zusammengetragen, dass bestimmte Dinge weggelassen werden mussten.“

Am schwierigsten tat sich Voss nach eigener Aussage mit dem Kapitel zur zweifachen Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt: „Sie war ein Symbol des Kalten Krieges. Bei ihrer Lebensgeschichte spielten so viele Dinge mit rein: das DDR-Sportsystem, die Stasi, ihre Trainerin.“

Voss sagt: „Man muss kein Mega-Sportfan sein, um die Geschichten zu lesen. Es geht um Menschen, die Ziele erreicht haben – mal auf direktem Weg, aber auch mal über Umwege.“ Das Buch enthält keine Aufzählung von Erfolgen und Medaillen. Stattdessen werden Fragen abseits von Titeln beantwortet: Wie Serena Williams aus einem Problemviertel in Los Angeles zu einer der besten Tennisspielerinnen wurde. Wie es Olympiaschwimmerin Yursa Mardini aus Syrien bei ihrer Flucht übers Mittelmeer geschafft hat, vielen Menschen im Schlauchboot das Leben zu retten. Warum Cristiano Ronaldo als Jugendlicher veräppelt wurde. Oder wird der amerikanische Kletterer Tommy Caldwell einer Geiselhaft im Hochgebirge von Kirgistan entkam.

Es geht auch um Widersprüchlichkeiten in Biografien, um geplatzte Träume. Aber die Stars eint, dass sie wieder aufgestanden sind, Rückschläge verkraftet haben. Die Persönlichkeiten, die sich gegen Widrigkeiten zu Weltstars gemausert haben, sollen eine Inspiration für Leser jeden Alters sein.

Und selbst Legenden fühlen sich geschmeichelt. Voss: „Ich habe kürzlich Jürgen Klopp das Buch geschenkt. Er fühlte sich geehrt, einer der 40 Sport-Helden zu sein, neben Michael Jordan oder Muhammad Ali.“

Im nächsten Jahr wird Voss zu einer Lesung mit seinem Buch auch dem Geschwister-Scholl-Gymnasium in Daun einen Besuch abstatten. Der Eifeler hat derweil Blut geleckt. Ein zweites Projekt mit dem Verlag ist in Planung. Die Richtung? Noch nicht ganz klar. Möglich erscheint eine Fortsetzung von „Champions“ – oder eben doch ein reines Fußball-Buch, aus Anlass der Winter-WM 2022 in Katar.